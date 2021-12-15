Челябинск, 15 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший глава Саккуловского сельского поселения подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, в 2015 году он выдал гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о якобы наличии у них права пользования тремя участками земли. Затем эти граждане зарегистрировали право собственности на землю.

Размер ущерба местному бюджету превысил 1,8 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.