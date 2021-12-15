Красногорск, , 13:39 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 15 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 739 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 206 случаев меньше аналогичного показателя 14 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1945 человек, а днем ранее — у 1999 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 15 декабря в России было выявлено 28 363 новых случаев заражения коронавирусом.

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