Уфа, 15 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Гололед и туман ожидается в Башкирии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Туман

Сообщается, что ночью 16 декабря в республике может пройти снег. В некоторых районах возможен гололед. Температура воздуха ночью может опуститься до — 12 °C, а днем столбик термометра может подняться до — 1 °C. На некоторых участках автодорог ожидается гололедица, снежный накат.

Отмечается, что ночью и утром в республике местами возможен туман, видимость до 500 метров.

17 декабря в регионе также ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью может опуститься до — 9 °C, днем воздух может прогреться до 0 °C.