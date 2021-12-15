Вашингтон, 15 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Вашингтон поддерживает заявления министерств иностранных дел Армении и Турции о готовности к новым шагам по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой. Об этом 15 декабря сообщил в соцсети Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Мы приветствуем и решительно поддерживаем заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и МИД Армении о назначении специальных посланников для обсуждения процесса нормализации», — написал глава американского ведомства.

Ранее Чавушоглу сказал, что вскоре назначит спецпосланника по нормализации отношений с армянской стороной. Он подчеркнул, что все шаги в этом направлении будут согласовывать с руководством Азербайджана.

В МИД Армении положительно оценили это заявление. В Ереване заявили о готовности назначить своего спецпосланника и начать переговоры о нормализации отношений без предварительных условий.