Липецк, , 13:36 — REGNUM В Липецкой области 15 декабря подтверждено 336 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего на территории региона было выявлено 79 тыс. 948 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 72 тыс. 506 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 531 — за последние сутки.

За весь период скончались 2611 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.