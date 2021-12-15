Ряд крупных стран ЕС выступили против введения санкций против России
Вашингтон, 15 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Несколько крупных стран Европейского союза не поддерживают планы о введении ограничительных мер против России из-за возможной эскалации в отношении Украины, пишет Bloomberg.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
«Германия, Франция, Италия и Испания намерены сосредоточиться на переговорах с Москвой до того, как будут изложены детали болезненных экономических ограничений (на случай «вторжения» России)», — говорится в материале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой которых сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.
Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.