Красноярск, 15 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Двое жителей Красноярского края предстанут перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Расследование двух уголовных дел против жителя Красноярска и жителя Сосновоборска завершено. Они обвиняются в совершении семи эпизодов преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Совершение незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, в 2019-м и 2020-м годах обвиняемым отвели семь лесосек в Епишинском и Енисейском лесничествах Енисейского района Красноярского края. Лесосеки предназначались для осуществления лесозаготовительной деятельности под нужды местного населения.

На часть площади отведённых лесосек обвиняемые организовали заключение договоров купли-продажи лесных насаждений между Енисейским лесничеством и гражданами, имеющими право на заготовку древесины для собственных нужд. Оставшуюся часть площади лесосек обвиняемые вырубили, не имея разрешительных документов.

В результате было незаконно вырублено около 9 тысяч кубометров леса. Причинённый Российской Федерации ущерб превысил 21 млн рублей.

Уголовные дела направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае отправили под суд сотрудника полиции, обвиняемого в хищении леса на сумму 45 млн рублей в составе преступной группы.

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