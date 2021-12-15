Лас-Вегас, США, , 13:32 — REGNUM Компания Dell во время очередной презентации представила веб-камеру, которая может крепиться прямо к экрану монитора. Об этом 15 декабря сообщает портал Engadget.

Камера Angerdan

Концепция получила название Pari, созданное в её рамках устройство представляет собой беспроводную камеру с магнитом в задней части, док-станция которой крепится к совместимому монитору.

При желании пользователь может в любой момент прикрепить камеру к любому месту экрана, чтобы она была размещена на уровне глаз. Таким образом, Pari позволяет сделать взгляд более естественным в случае, если человеку нужно одновременно общаться с собеседниками и читать текст с экрана.

Напомним, в январе 2022 года пройдёт выставка инновационных технологий CES 2022. На ней Dell планирует представить Pari и несколько других концепций.

Читайте ранее в этом сюжете: Поставки носимых устройств в Китае выросли, но неравномерно