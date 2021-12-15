Петрозаводск, , 13:39 — REGNUM Власти Республики Карелия, на фоне высоких темпов вакцинации населения от коронавирусной инфекции, отменили ряд ковидных ограничений. Об этом 15 декабря сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, на сегодняшний день обоими компонентами вакцины от коронавируса в республике привиты 64% взрослого населения, первым компонентом — более 70% жителей, подлежащих вакцинации.

«Отмечу, что среди тех, кто все же заболел, всего 4,8% — вакцинированные пациенты», — уточнил Парфенчиков.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова называла Карелию в числе регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу.

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Ввиду успешной вакцинации местного населения власти республики приняли решение разрешить проведение на открытом воздухе зрелищных и развлекательных массовых мероприятий без ограничений по числу участников и предъявления QR-кодов.

«Многим предприятиям и организациям, если у них есть паспорт коллективного иммунитета, теперь не обязательно требовать у посетителей и гостей QR-коды, справки или отрицательный ПЦР», — уточнил Артур Парфенчиков.

Речь идет о фитнес-центрах и бассейнах, гостиницах, хостелах, турбазах и других объектах размещения, заведениях общепита, в том числе фуд-кортах в торговых центрах, но при условии, что «все эти организации, расположенные на одной территории, имеют паспорт коллективного иммунитета», добавил глава региона. Также могут свободно работать библиотеки, музеи, театры, концертные залы, клубы, дворцы и дома культуры, организации сферы отдыха и развлечений.

«Наполняемость залов в кинотеатрах увеличиваем с 50 до 75%. А если у кинотеатра есть паспорт коллективного иммунитета, и владелец принял решение продолжить проверять у зрителей QR-коды, то ограничение по наполняемости снимается», — отметил Парфенчиков.

Кроме того, родители смогут побывать на утренниках своих детей в детских садах. Обязательное условие — наличие у взрослых QR-кода, справки или отрицательного ПЦР-теста.

«Введение QR-кода и прочих документов для посещения родителями детсадов мы отложили до 15 января», — указал глава Карелии.

Вместе с тем он добавил, что отныне справка об отрицательном ПЦР-тесте действительна в течение 48 часов, а не 72-х, как это было ранее.

«Таково требование федерального Роспотребнадзора, принятое в связи с распространением штамма Омикрон», — пояснил он.

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