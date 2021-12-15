Ставрополь, , 13:27 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксировано 24 случая смерти пациентов с COVID-19. Это наименьший суточный показатель смертности за последние почти три месяца, с 24 сентября. В течение последующего периода фиксировалось до 44 случаев смерти ежедневно. Такие данные привел 15 декабря федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число случаев летального исхода достигло на Ставрополье 5679. Это наибольший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. Большее всего в крае и носителей коронавируса. За весь период пандемии ими стали 119 676 жителей региона. Из них сумели справиться с опасной инфекцией 91 127 человек.

За последние сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 461 жителя края. Выздоровели за эти же сутки 720 человек. Продолжают проходить лечение от COVID-19 22 870 пациентов.