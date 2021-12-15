Александр Погожев, 15 декабря 2021, 16:46 — REGNUM В Ставрополе стартовала уличная торговля ёлками. В трех районах города появилось девятнадцать торговых точек с хвойными деревьями.

Лапы хвойных деревьев
Лапы хвойных деревьев
Александр Погожев © ИА REGNUM

Для того чтобы приступить к работе, предприниматели прошли конкурсный отбор. Помимо расходов на приобретение товара, бизнесмены изготавливают специальные каркасы для расстановки хвойных деревьев, их упаковки. Продавцы стараются украсить товар гирляндами.

Продавцы расставляют витрину
Продавцы расставляют витрину
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подрубка основания хвойного дерева для установки в специальный каркас
Подрубка основания хвойного дерева для установки в специальный каркас
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продавец расставляет витрину
Продавец расставляет витрину
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продавец расставляет витрину
Продавец расставляет витрину
Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на то, что до Нового года еще полмесяца, люди уже закупают елки и еловые лапы. В ассортименте ели, сосны, пихты разного размера в высоту и в диаметре. Цена указывается за единицу. Как раньше — метром — уже не продают. Самые дорогие хвойные — из Дании, потому что элитные сорта. Также везут из Ульяновской, Пензенской областей и Пермского края.

Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка елки в сетку
Упаковка елки в сетку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка елки в сетку
Упаковка елки в сетку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка елки в сетку
Приспособление для упаковки хвойных деревьев
Упаковка елки в сетку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Приспособление для упаковки хвойных деревьев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я уже десять лет занимаюсь торговлей елками. Работа непростая, сутками на улице, надо же охранять ночью. Люди разные тоже бывают, одним дорого, уходят злые. Мне самому хочется, чтобы моя елочка была в каждом доме и радовала каждую семью. Поэтому стараюсь, чтобы цены были и доступные. Хотя и на трехметровые пушистые красавицы находится свой покупатель. Хвойные лапы предлагаем от двухсот рублей, чтобы аромат праздника по квартире распространялся», — рассказывает предприниматель.

Продавец елок
Продавец елок
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продавец упаковывает товар
Продавец упаковывает товар
Александр Погожев © ИА REGNUM
Покпатель выбирает ёлку
Покпатель выбирает ёлку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Покупатель выбырает себе елку
Покупатель выбырает себе елку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мужчина выбирает еловую лапу
Уличная торговля хвойными деревьями
Мужчина выбирает еловую лапу
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM

Здесь же рядом бойко торгуют абхазскими мандаринами, гранатами и красной икрой. Если бы не эти атрибуты новогоднего праздничного стола, то о приближении праздника ничто больше не напоминало бы. Осень не пускает зиму, несмотря на то, что уже декабрь. На городской площади рабочие радуются, что нет осадков. Им предстояло установить главную елку более двадцати пяти метров высоту и диаметром одиннадцать метров. Рядом они поставили тридцать три елки поменьше. На украшение елок ушло более десяти тысяч шаров. Осталось подключить к электропитанию, и приготовления будут завершены.

Вместе с ёлкой можно купить мандарины на праздничный стол
Продавец абхазских мандарин
Вместе с ёлкой можно купить мандарины на праздничный стол
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продавец абхазских мандарин
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля красной икрой
Уличная торговля красной икрой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Красная икра
Красная икра
Александр Погожев © ИА REGNUM

В администрации уверяют, что окончательно город будет украшен к 20 декабря. А с 25 декабря Дед Мороз начнет принимать маленьких гостей в своей резиденции.

Уличная торговля хвойными деревьями
Уличная торговля хвойными деревьями
Александр Погожев © ИА REGNUM