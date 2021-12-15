15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 16:46 — REGNUM В Ставрополе стартовала уличная торговля ёлками. В трех районах города появилось девятнадцать торговых точек с хвойными деревьями.

Лапы хвойных деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Для того чтобы приступить к работе, предприниматели прошли конкурсный отбор. Помимо расходов на приобретение товара, бизнесмены изготавливают специальные каркасы для расстановки хвойных деревьев, их упаковки. Продавцы стараются украсить товар гирляндами.

Продавцы расставляют витрину Александр Погожев © ИА REGNUM

Подрубка основания хвойного дерева для установки в специальный каркас Александр Погожев © ИА REGNUM

Продавец расставляет витрину Александр Погожев © ИА REGNUM

Продавец расставляет витрину Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на то, что до Нового года еще полмесяца, люди уже закупают елки и еловые лапы. В ассортименте ели, сосны, пихты разного размера в высоту и в диаметре. Цена указывается за единицу. Как раньше — метром — уже не продают. Самые дорогие хвойные — из Дании, потому что элитные сорта. Также везут из Ульяновской, Пензенской областей и Пермского края.

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка елки в сетку Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка елки в сетку Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка елки в сетку Александр Погожев © ИА REGNUM Приспособление для упаковки хвойных деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я уже десять лет занимаюсь торговлей елками. Работа непростая, сутками на улице, надо же охранять ночью. Люди разные тоже бывают, одним дорого, уходят злые. Мне самому хочется, чтобы моя елочка была в каждом доме и радовала каждую семью. Поэтому стараюсь, чтобы цены были и доступные. Хотя и на трехметровые пушистые красавицы находится свой покупатель. Хвойные лапы предлагаем от двухсот рублей, чтобы аромат праздника по квартире распространялся», — рассказывает предприниматель.

Продавец елок Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Продавец упаковывает товар Александр Погожев © ИА REGNUM

Покпатель выбирает ёлку Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Покупатель выбырает себе елку Александр Погожев © ИА REGNUM

Мужчина выбирает еловую лапу Александр Погожев © ИА REGNUM Уличная торговля хвойными деревьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Здесь же рядом бойко торгуют абхазскими мандаринами, гранатами и красной икрой. Если бы не эти атрибуты новогоднего праздничного стола, то о приближении праздника ничто больше не напоминало бы. Осень не пускает зиму, несмотря на то, что уже декабрь. На городской площади рабочие радуются, что нет осадков. Им предстояло установить главную елку более двадцати пяти метров высоту и диаметром одиннадцать метров. Рядом они поставили тридцать три елки поменьше. На украшение елок ушло более десяти тысяч шаров. Осталось подключить к электропитанию, и приготовления будут завершены.

Вместе с ёлкой можно купить мандарины на праздничный стол Александр Погожев © ИА REGNUM Продавец абхазских мандарин Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля красной икрой Александр Погожев © ИА REGNUM

Красная икра Александр Погожев © ИА REGNUM

В администрации уверяют, что окончательно город будет украшен к 20 декабря. А с 25 декабря Дед Мороз начнет принимать маленьких гостей в своей резиденции.