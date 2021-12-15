Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM Жители пятиэтажного дома в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону будут отстаивать многоэтажку в суде. Такая реакция последовала после публикации поставления о расселении дома за подписью сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко.

Аварийный дом Цитата из х∕ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия

О намерении жильцов пишет портал 161.ru. Противостояние горожан и властей продолжается более года. В августе 2021 года Ленинский районный суд отказал в иске жильцам и разрешил расселить дом, признанный аварийным. Затем Ростовский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и запретил расселять дом.

В документе, который предполагает расселение дома, указано, что здание будет изъято в муниципальную собственность в связи с признанием его аварийным и подлежащим сносу. Чиновникам необходимо расселить 60 квартир.