Лос-Анджелес, США, , 16:27 — REGNUM Американский ритм-н-блюз певец The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) может принять участие в записи посмертного альбома Алии, согласно информации портала Hits Daily Double от 15 декабря.

The Weeknd (Абель Тесфайе) Скриншот с YouTube

По данным портала, совместная песня The Weeknd и Алии, погибшей в возрасте 22 лет в авиакатастрофе в августе 2001 года, уже ждет своего выпуска. На скриншоте, опубликованном Twitter-аккаунтом On Thin Ice, показан трек Poison в списке радиостанций Urban adult contemporary (Urban AC), несмотря на то, что о посмертном сотрудничестве не было объявлено официально.

https://twitter.com/OnnThinlce/status/1470760791737520128

ИА REGNUM напоминает, что в Drake, Future и Ne-Yo ранее были объявлены в качестве артистов, которые войдут в посмертный альбом Алии, дата выхода которого еще не назначена.

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