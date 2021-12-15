Самара, 15 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В приветствии участникам Форума от Президента Российской Федерации было отмечено, что за прошедшие годы движение «Волонтёры Победы» завоевало высокий общественный авторитет, объединило вокруг своих благородных задач энергичных, неравнодушных людей — как в России, так и за её пределами. И сегодня, благодаря подвижнической и очень нужной работе, реальным делам и начинаниям — этот масштабный проект развивается, укрепляет свой созидательный потенциал.

ИА REGNUM Лес рук — символ волонтерского движения

Международный форум Волонтеров Победы проходит с 14 по 18 декабря 2021 года в Самарской области. Участниками форума являются более 1000 неравнодушных людей из 85 регионов России и 52 стран мира. В их числе руководители отделений Движения, представители медиакоманд и лучшие Волонтёры Победы.

«Наш форум снова доказал, что у нас замечательная молодежь, которая чтит память предков и смотрит в будущее. Мы собрались на этом форуме для того, чтобы подвести итоги и запланировать новые задачи. Несмотря на то, что Движение существует уже 6 лет, Волонтеры Победы не теряют свою актуальность. В этом году у нас рекордное число новых добровольцев. К команде Движения присоединились 180 000 неравнодушных людей разного возраста», — поделилась Ольга Амельченкова, депутат Государственной Думы, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеров Победы».

На открытии форума были подведены итоги первой премии патриотического добровольчества «Сохраняя историю, строим будущее». Чтобы стать победителем, участники проходили отборочные испытания, в том числе рассказывали о своих реализованных добровольческих проектах. Только 9 Волонтеров Победы стали лауреатами премии в 3 номинациях. Кроме того, региональных руководителей и лучших представителей Движения наградили благодарственными письмами Президента Российской Федерации за помощь в организации и проведении мероприятий Года памяти и славы и помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Для нас особенно почетно принимать Международный форум Волонтёров Победы. Мы отмечаем 80-летие с того момента, как наш город Самара стал запасной столицей страны. Мы принимает этот форум, потому что движение «Волонтёров Победы» заслужило это по праву. Волонтёры Победы — это особые люди с отзывчивым, добрым сердцем и любовью к Родине. Благодарю вас за сохранение исторической памяти и отстаивание исторической правды», — сказал Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области.

На форуме добровольцы примут участие в стратегических сессиях, мастер-классах и круглых столах, встретятся с экспертами в сфере патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, образования, медиа и личностного роста. Например, поучаствуют в диалогах с Александром Олешко — российским актером театра и кино, Сергеем Рязанским — лётчиком-космонавтом Российской Федерации и другими. Форум — это открытая площадка, где участники смогут обменяться успешным опытом и проектами, подвести итоги работы и поучаствовать в планировании новых Побед на будущие годы.

Также представители Движения из других стран и добровольцы, которые не смогли лично присутствовать в Самарской области, приняли участие в форуме в онлайн-формате. Все желающие смогут присоединиться к прямым трансляциям в официальном сообществе Движения Вконтакте.

Организаторами форума выступает Всероссийское общественное движение «Волнтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Самарской области.

Как ранее сообщаоло ИА РЕ, всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» является одним из крупнейших добровольческих объединений, занимающихся сохранением исторической памяти. На сегодняшний день Движение представлено во всех субъектах России и 52 странах мира и реализует такие крупные проекты, как Сад памяти, Бессмертный полк онлайн, Огненные картины войны, Свеча памяти и другие. Кроме того, Волонтеры Победы выступают одним из главных борцов за возможность ношения Георгиевской ленточки в Латвии. Представители Движения считают своей главной задачей проявление заботы о ветерана Великой Отечественной войны. Так, в этом году благодаря деятельности Волонтеров Победы были разоблачены мошенники, пытающиеся обманом заполучить средства Героев и пожилых граждан.