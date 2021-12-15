Красноярск, 15 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Статистики обнародовали информацию об изменении стоимости салата оливье в ряде регионов Сибирского федерального округа (СФО).

Иван Шилов ИА REGNUM Салат Оливье

Как сообщили ИА REGNUM 15 декабря в Красноярскстате, в Красноярском крае за год (с ноября 2020-го по ноябрь 2021 года) это блюдо подорожало на 15,7%. Красноярским хозяйкам оливье сейчас обойдётся в среднем в 355,79 рубля.

Удорожание салата произошло из-за роста цен на ингредиенты. Так, картофель за год вырос в цене на 82%. Морковь подорожала на 44%, яйца — на 24%, майонез — на 22%, репчатый лук — на 15%, маринованные овощи — на 8%, варёная колбаса — на 8%.

В Хакасии приготовление оливье обойдётся в 341,22 рубля. За год блюдо подорожало на 17,3%. Картофель стал дороже на 71%, морковь — на 50%, майонез — на 25%, яйца — на 16%, репчатый лук и варёные яйца — на 12% каждый, маринованные овощи — на 11%.

Стоимость салата оливье в Туве — 340,03 рубля (+21,5% за год). Значительнее всего за год в регионе подорожал картофель — на 88%. Морковь выросла в цене на 50%, репчатый лук — на 28%, яйца — на 23%, варёная колбаса — на 18%, маринованные овощи — на 17%, майонез — на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году салат оливье обойдётся жителям России на 20,8% дороже, чем в 2020-м.

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