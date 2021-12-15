Ивантеевский район, Саратовская область, 15 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Саратовской области 59-летний житель Ивантеевского района обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. По информации следственного управления СКР по региону, инцидент произошел утром 23 сентября во время посещения села Арбузовка главой одного из районных муниципалитетов.

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Глава муниципалитета прибыл в село для встречи с подрядчиком и осуществления контроля за ходом производимых им работ по капитальному ремонту артезианской скважины, а также установки пожарного гидранта. В это время к руководителю органа местного самоуправления подошел 59-летний местный житель и высказал недовольство в связи с проводимыми рядом с его домом работами. Затем сельчанин оскорбил главу грубыми высказываниями и нанес должностному лицу не менее 4 ударов находившейся у него при себе деревянной палкой по ногам и плечу.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в квартиру 50-летнего жителя Балезинского района Удмуртии прибыли сотрудники полиции. Их вызвали медики скорой помощи, которые пытались госпитализировать мать мужчины, но он заявил, что окажет медицинскую помощь самостоятельно. Полицейские пытались уговорить мужчину прекратить противоправные действия. Однако хозяин квартиры продолжал вести себя агрессивно, сначала бросил в правоохранителей бутыль с водой, а затем топором ударил по руке одного из полицейских. Мужчина был задержан.

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