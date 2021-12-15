Село Парфеньево, Костромская область, 15 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Костромской области Сергей Карамышевтребует ужесточить наказание депутату, стрелявшему в человека. Об этом сообщает Костромской областной суд.

Pixabay.com Охотничье ружье

Напомним, инцидент произошёл в мае 2020 года. Депутат Парфеньевского района Александр Кольцов был нетрезв и управлял автомобилем, его пассажиром был знакомый москвич. В какой-то момент они поссорились. Кольцов пытался ударить мужчину ножом, а затем достал из кабины охотничье ружьё и выстрелил в грунтовую дорогу у ног потерпевшего. Несмотря на множественные огнестрельные ранения москвичу удалось убежать в лес, а подсудимый поехал домой. В этот же день Кольцов пришёл домой к отцу обидчика и угрожал ему оружием, требуя покинуть территорию района.

Рассматривая дело, Димитровский районный суд Костромы переквалифицировал действия подсудимого со статьи 105 Уголовного кодекса — «Покушение на убийство» на менее тяжкую — «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением оружия». С учётом этого обстоятельства бывшего депутата приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Прокурор полагает, что оснований для переквалификации действий Кольцова не имелось, осужденный должен получить реальный срок. После выполнения необходимых процедур уголовное дело будет рассмотрено в Костромском областном суде.