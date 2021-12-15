Москва, , 13:20 — REGNUM Генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против его советника, журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом 15 декабря сообщил адвокат Иван Павлов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), его слова приводит «Интерфакс».

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

По словам юриста, допрос главы Роскосмоса был проведен еще летом. При этом он не стал уточнять подробности.

В то же время, журналист после своего задержания продолжает находиться на должности советника Роскосмоса по информационной политике.

Отметим, журналиста Иван Сафронов был задержан в начале июля 2020 года по подозрении в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе Чехии. Своей вины он не признает.