Белград, 15 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Власти сепаратистского Косово в очередной раз запретили директору Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петру Петковичу въезд на территорию южного края. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Канцелярии.

(сс) Гора ТВ Петар Петкович

В сообщении подчеркивается, что на этот раз Приштина даже по электронной почте не отправила уведомление Белграду о том, что визит запрещён — Петковичу об этом сообщили на контрольно-пропускном пункте Ярине на административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией.

Напомним, что сепаратистские власти в Приштине уже шестой раз за год запрещают Петковичу въезд на территорию края.

После этого власти в Белграде запретили визит главы «МИД Косово» Доники Гервалы в город Буяновац в центральной Сербии, которая должен был пройти 15 декабря.