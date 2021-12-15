Обнинск, Калужская область, 15 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Обнинске возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

По версии следствия, местный житель 1988 года рождения через интернет заказывал бытовую технику и предметы одежды. Перед получением товара мужчина отменял заказ, делал возврат денежных средств, но, введя в заблуждение работников пункта выдачи товара, успевал забрать посылку с вещами. Интернет-магазину мошенником был причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленнику вменено более 40 эпизодов противоправной деятельности. Следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.