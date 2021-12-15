Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе не может оценить с профессиональной точки зрения заключение консилиума врачей насчет состояния здоровья бывшего президента республики Михаила Саакашвили, переведённого из тюрьмы в военный госпиталь в Гори. Об этом она 14 декабря сообщила журналистам.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Главу минздрава попросили прокомментировать заявление врачей, что Саакашвили нужна психотерапия и противопоказано возвращение в тюрьму.

«Я не являюсь клиницистом, соответственно, не могу оценивать состояние пациента. Привлечены врачи и, разумеется, мы учтём рекомендации наших врачей», — сказала Тикарадзе.

Напомним, консилиум врачей по состоянию здоровья Саакашвили состоялся 14 декабря. После него невролог Тенгиз Цуладзе заявил, что полной реабилитации Саакашвили после завершения заявленной им голодовки мешают депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство, полученные в тюрьме до перевода в госпиталь.

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