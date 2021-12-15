Киев, 15 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Личных охранников у президента Украины Владимира Зеленского в несколько раз больше, чем было у его предшественника Петра Порошенко. Нынешний президент запуган и живёт в атмосфере постоянных сигналов об опасности, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинскому порталу «Цензор».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

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По словам Луценко, руководившего генеральной прокуратурой Украины в 2016—2019 годах, личная охрана Зеленского — это 70 сотрудников Управления государственной охраны (УГО), а это беспрецедентное количество. Действующий президент запуган и стремится удержать власть, это сильно отражается на его политике.

«У него более 70 работников УГО в первом круге «лички». У [прежнего президента Петра] Порошенко было в разы меньше. <…> У Порошенко было человек 10−15», — сказал экс-генпрокурор.

Он рассказал, что Зеленский постоянно получает информацию об опасностях, «живёт в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни», и это как наркотик, дозу которого нужно повышать. Вопрос здесь заключается не в количестве охранников, а в атмосфере жизни политика.

«И мы её видели на этой пресс-конференции — это запуганный человек с комплексом Наполеона», — заключил Луценко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший руководитель офиса украинского лидераАндрей Богдан назвал поведение Зеленского «неудачным пародированием» президента России Владимира Путина.

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