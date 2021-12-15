Гатчина, Ленинградская область, 15 декабря 2021, 13:26 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 15 декабря, избран секретарём Ленинградского областного регионального отделения политической партии «Единая Россия» абсолютным большинством голосов. Ранее эту должность занимал действующий спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

Александр Дрозденко
Александр Дрозденко
Lenobl.ru

Как сообщает online47, в ходе региональной конференции единороссов в Гатчине при подведении итогов тайного голосования Дрозденко получил поддержку 119 из 121 участника партконференции. Также был избран политсовет Ленинградского отделения «ЕР» и региональной контрольной комиссии.

Дрозденко отметил, что единороссам Ленобласти предстоит чистка партийных рядов.

«Сегодня непростой период для партии. Сейчас наша основная задача — провести аудит наших представителей, которые являются руководителями органов местного самоуправления первого уровня, особенно глав администраций и самих составов администраций. Я считаю, что настала пора нам открыто, самокритично, с жёсткой оценкой подойти к аудиту работы каждого руководителя», — заявил Александр Дрозденко после избрания.

Напомним, Александр Дрозденко в сентябре 2020 года был переизбран на очередной пятилетний срок в должности губернатора Ленобласти.