Гатчина, Ленинградская область, 15 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 15 декабря, избран секретарём Ленинградского областного регионального отделения политической партии «Единая Россия» абсолютным большинством голосов. Ранее эту должность занимал действующий спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Как сообщает online47, в ходе региональной конференции единороссов в Гатчине при подведении итогов тайного голосования Дрозденко получил поддержку 119 из 121 участника партконференции. Также был избран политсовет Ленинградского отделения «ЕР» и региональной контрольной комиссии.

Дрозденко отметил, что единороссам Ленобласти предстоит чистка партийных рядов.

«Сегодня непростой период для партии. Сейчас наша основная задача — провести аудит наших представителей, которые являются руководителями органов местного самоуправления первого уровня, особенно глав администраций и самих составов администраций. Я считаю, что настала пора нам открыто, самокритично, с жёсткой оценкой подойти к аудиту работы каждого руководителя», — заявил Александр Дрозденко после избрания.

Напомним, Александр Дрозденко в сентябре 2020 года был переизбран на очередной пятилетний срок в должности губернатора Ленобласти.