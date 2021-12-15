Гавана, , 13:43 — REGNUM Президент Боливии Луис Арсе 15 декабря прибудет на Кубу с официальным визитом. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство Prensa Latina.

Луис Арсе (с) МИД России

Ранним утром Арсе посетит Центр генной инженерии и биотехнологии, разработавший кубинскую вакцину от коронавируса Abdala. Сразу после этого президент отправится на площадь Революции в Гаване, где почтит память национального героя Кубы Хосе Марти.

Позже Луис Арсе встретится со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем в здании Государственного совета, где делегации двух стран проведут официальные переговоры. Во второй половине дня боливийских гостей примет в Национальном дворце президент Национальной ассамблеи народной власти Эстебан Лазо.

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