Варшава, , 13:16 — REGNUM В Европарламенте 15 декабря рассматривался вопрос принятия декларации ЕС о законодательных приоритетах на 2022 год. Польские участники выступили против документа. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Варшава планировала таким образом заблокировать принятие документа, но Словения, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, проконсультировавшись с юристами, приняла решение, что единогласия в данном случае не требуется, и документ, несмотря на несогласие Польши, был принят.

В декларации изложены действия на следующий год для Европейской комиссии, Европейского парламента и членов сообщества, а также представлен климатический пакет. Документ, в частности, включает положения о механизме обусловленности, ставящем выплату средств ЕС в зависимость от верховенства права.

Представители Польши заявили, что Варшава «не может согласиться с формулировками, которые открывают возможность для институтов ЕС использовать непропорциональные средства для оказания давления на страны сообщества».