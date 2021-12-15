Варшава, 15 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Европарламенте 15 декабря рассматривался вопрос принятия декларации ЕС о законодательных приоритетах на 2022 год. Польские участники выступили против документа. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Варшава планировала таким образом заблокировать принятие документа, но Словения, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, проконсультировавшись с юристами, приняла решение, что единогласия в данном случае не требуется, и документ, несмотря на несогласие Польши, был принят.

В декларации изложены действия на следующий год для Европейской комиссии, Европейского парламента и членов сообщества, а также представлен климатический пакет. Документ, в частности, включает положения о механизме обусловленности, ставящем выплату средств ЕС в зависимость от верховенства права.

Представители Польши заявили, что Варшава «не может согласиться с формулировками, которые открывают возможность для институтов ЕС использовать непропорциональные средства для оказания давления на страны сообщества».