Польша выступила против декларации ЕС о законодательных приоритетах
Варшава, 15 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Европарламенте 15 декабря рассматривался вопрос принятия декларации ЕС о законодательных приоритетах на 2022 год. Польские участники выступили против документа. Об этом сообщает Polskie Radio.
Варшава планировала таким образом заблокировать принятие документа, но Словения, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, проконсультировавшись с юристами, приняла решение, что единогласия в данном случае не требуется, и документ, несмотря на несогласие Польши, был принят.
В декларации изложены действия на следующий год для Европейской комиссии, Европейского парламента и членов сообщества, а также представлен климатический пакет. Документ, в частности, включает положения о механизме обусловленности, ставящем выплату средств ЕС в зависимость от верховенства права.
Представители Польши заявили, что Варшава «не может согласиться с формулировками, которые открывают возможность для институтов ЕС использовать непропорциональные средства для оказания давления на страны сообщества».