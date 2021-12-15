Куала-Лумпур, , 13:12 — REGNUM На юге Малайзии затонула моторная лодка, в результате чего погибли 11 индонезийских мигрантов и еще 27 пропали без вести, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Власти Малайзии заявили, что затонувшая во время шторма моторная лодка была судном для нелегальных мигрантов. Судно перевозило 60 мигрантов из Индонезии.

Патрульная служба обнаружила на пляже тела семи мужчин и четырех женщин. Спастись удалось 20 мужчинам и двум женщинам.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что после землетрясения магнитудой 7,4 у побережья острова Флорес произошло более 290 афтершоков.

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