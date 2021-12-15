Москва, , 13:12 — REGNUM В Москве представили дорожную карту движения к новому типу целостной цивилизации России. На заседании представители Сретенского, Изборского и Зиновьевского клубов обсудили будущее России в ближайшем десятилетии.

Взгляд в будущее geralt

«Наш клуб на протяжении шести лет разрабатывал модель дальнейшего развития российского общества. Сейчас тема развития стоит перед русской цивилизацией наиболее остро, потому что русская цивилизация зажата между матрицей Запада и Востока. Из Запада к нам идет инклюзивный капитализм, с Востока — китайская система кредитного рейтинга. И то, и другое России не подходит. России нужен другой проект, и именно его мы разработали. Условно мы называем его «русский проект». Его основная задача — создание условий для человека как для творческой личности», — объясняет Директор института социально-экономического прогнозирования им. Д.И. Менделеева, участник Сретенского клуба Андрей Щербаков.

По его словам, в настоящее время Россия находится на пути Большого антропологического перехода. В ходе его стало очевидно, что Запад пытается подчинить все страны мира к беспрекословному доминированию, что в корне не подходит России. В рамках круглого стола клубов Щербаков ставит задачу — сформировать дорожную карту движения к новому типу целостной цивилизации России.

«Идея разработки дорожной карты связана с возникновением в России новой цивилизации — Северо-Евразии. Мы начали готовить нашу концепцию 6 лет назад, это была серия крупных работ, а сейчас наступила фаза сжатия, когда мы сможем найти опорные смысловые ядра, чтобы выстроить ту интеллектуальную программу, которая будет отвечать современной задаче — выстраивания в России новой цивилизации», — отмечает модератор Сретенского клуба, кандидат философских наук Лариса Колесова.

Она отметила, что тот факт, что в разработке дорожной карты принимают участие представители других интеллектуальных клубов, позволяет подчинить проект общей мысли — единству разнообразия.

«Мы обнимаем различные точки зрения и позволяем в центре нашей концепции находиться именно человеку. Тем самым мы отличаемся от Запада и от Востока, концепции которых социоцентричны. Они опираются на общественные процессы, а мы опираемся на процессы, связанные конкретно с человеком», — говорит Лариса Колесова.

Концепция новой цивилизации в России обсуждается регулярно в различных интеллектуальных клубах. В ноябре подобное заседание проводил Изборский клуб, где также обсуждали будущее России. Теперь эту тему обсуждают на базе Сретенского клуба, но уже более детально и в более широком масштабе.