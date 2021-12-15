Москва, 15 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Москве представили дорожную карту движения к новому типу целостной цивилизации России. На заседании представители Сретенского, Изборского и Зиновьевского клубов обсудили будущее России в ближайшем десятилетии.

geralt Взгляд в будущее

«Наш клуб на протяжении шести лет разрабатывал модель дальнейшего развития российского общества. Сейчас тема развития стоит перед русской цивилизацией наиболее остро, потому что русская цивилизация зажата между матрицей Запада и Востока. Из Запада к нам идет инклюзивный капитализм, с Востока — китайская система кредитного рейтинга. И то, и другое России не подходит. России нужен другой проект, и именно его мы разработали. Условно мы называем его «русский проект». Его основная задача — создание условий для человека как для творческой личности», — объясняет Директор института социально-экономического прогнозирования им. Д.И. Менделеева, участник Сретенского клуба Андрей Щербаков.

По его словам, в настоящее время Россия находится на пути Большого антропологического перехода. В ходе его стало очевидно, что Запад пытается подчинить все страны мира к беспрекословному доминированию, что в корне не подходит России. В рамках круглого стола клубов Щербаков ставит задачу — сформировать дорожную карту движения к новому типу целостной цивилизации России.

«Идея разработки дорожной карты связана с возникновением в России новой цивилизации — Северо-Евразии. Мы начали готовить нашу концепцию 6 лет назад, это была серия крупных работ, а сейчас наступила фаза сжатия, когда мы сможем найти опорные смысловые ядра, чтобы выстроить ту интеллектуальную программу, которая будет отвечать современной задаче — выстраивания в России новой цивилизации», — отмечает модератор Сретенского клуба, кандидат философских наук Лариса Колесова.

Она отметила, что тот факт, что в разработке дорожной карты принимают участие представители других интеллектуальных клубов, позволяет подчинить проект общей мысли — единству разнообразия.

«Мы обнимаем различные точки зрения и позволяем в центре нашей концепции находиться именно человеку. Тем самым мы отличаемся от Запада и от Востока, концепции которых социоцентричны. Они опираются на общественные процессы, а мы опираемся на процессы, связанные конкретно с человеком», — говорит Лариса Колесова.

Концепция новой цивилизации в России обсуждается регулярно в различных интеллектуальных клубах. В ноябре подобное заседание проводил Изборский клуб, где также обсуждали будущее России. Теперь эту тему обсуждают на базе Сретенского клуба, но уже более детально и в более широком масштабе.