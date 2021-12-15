Токио, , 13:10 — REGNUM Nintendo предоставит подписчикам сервиса Switch Online доступ к бесплатной версии известной игры. Публикацию с объявлением компания разместила 14 декабря на своей twitter-странице.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

Пользователи платформы смогут познакомиться с игрой Don't Starve, доступ к ней они получат 15 декабря 2021-го, в 21:00 по московскому времени. Акция завершится 21 декабря 2021-го, в 11:00. Если геймеры не успеют завершить игру до этого момента, они смогут купить её, Nintendo отметила, что в этом случае их прогресс будет сохранён.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1470468575676747776

Для справки: Don't Starve представляет собой приключенческую экшн-игру с элементами выживания и Roguelike (уровни генерируются процедурно, обычно, у персонажа есть только одна жизнь). Релиз её ПК-версии состоялся 23 апреля 2013 года.

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