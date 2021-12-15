Москва, 15 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. На зимних Олимпийских играх в Пекине российские лыжники должны выиграть одну золотую медаль. Об этом 15 декабря рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Saratov.gov.ru Елена Вяльбе (слева)

«У нас, по комплексной целевой программе, одна золотая, одна-две серебряные и одна-две бронзовые медали», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

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