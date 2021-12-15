Москва, 15 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. На торгах 14 декабря нефтяные котировки продолжили снижение с начала недели, потеряв 1,47%. Цена закрытия составила $73,63 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Стоимость топлива продолжает снижаться из-за нового штамма и опасений о скором поднятии ставок ЕЦБ и ФРС, а также ускорении сворачивания программ выкупа активов в Европе и США.

Итоги заседания американского регулятора должны быть озвучены сегодня вечером, собрание директоров ЕЦБ состоится 16 декабря.

Кроме этого, на котировки повлиял доклад МЭА, в котором агентство понизило оценку спроса на 2022 года на 100 тысяч баррелей в сутки, отметив, что мутация вируса замедлит восстановление спроса.

Также на нефть постепенно начинает давить укрепляющийся доллар, который снижает интерес трейдеров к топливу как к инвестиционному инструменту.

В фокусе инвесторов на сегодня, помимо заседания ФРС, будут данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Показатели выше прогнозов могут ускорить обесценивание топлива, которое постепенно снижается к критическим техническим уровням.

Предполагаемый коридор движения цен на нефть на сегодня, 15 декабря, составляет $72,60−74,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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