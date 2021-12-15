Минск, , 13:05 — REGNUM Санкционные документы, которые приняты Европейским союзом, затрагивают национальные интересы Белоруссии. Об этом 15 декабря заявил председатель Конституционного суда (КС) республики Петр Миклашевич, его слова приводит агентство БелТА.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что глава белорусского КС сказал об этом, оглашая решение суда по делу «О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами, и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь».

«Конституционный суд считает, что принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами документы в отношении отдельных физических и юридических лиц Беларуси создают определенные сложности в деятельности субъектов хозяйствования в различных отраслях экономики, затрудняют реализацию социально-экономических, гражданских прав и свобод граждан, что в итоге затрагивает национальные интересы Беларуси», — отметил Миклашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», согласно которому вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении постсоветской республики, её граждан и организаций.