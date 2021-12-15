Киншаса, 15 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Конголезская румба, один из самых влиятельных жанров танцевальной африканской музыки, была внесена в список список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Как заявили в ЮНЕСКО, присвоение этого статуса помогает «поддерживать культурное разнообразие в условиях растущей глобализации». Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

Данный жанр зародился на территории Демократической Республики Конго и соседней Республики Конго. Обе страны располагаются на территории бывшего королевства Конго, где и появилась румба. Само слово «румба» происходит из языка киконго и обозначает «пупок».

Музыка и танец стали символом антиколониальной борьбы в XX веке, отмечает генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, добавив, что «политический оттенок этого жанра вдохновляет сегодня большое количество исполнителей по всему миру».

Несмотря на свое африканское происхождение, румба в сознании многих людей за пределами континента стала более часто ассоциироваться с латиноамериканским танцем. Стоит упомянуть, что кубинская румба получила статус нематериального культурного наследия человечества еще в 2016 году.

«Румба является частью самобытности конголезцев, потомков африканцев и всех нас на протяжении веков, — заявила министр культуры ДРК Кэтрин Катунгу Фураха в начале этого года. — Мы хотим, чтобы румба была признана нашей. Это неповторимость нашей культуры».

Среди первых звезд конголезской румбы были Вендо Колосой, Пол Нкамба, Франко, TPOK Jazz, Табу Лей Рошеро и Dr Nico. Во времена борьбы за независимость была популярна песня «The Independence Cha Cha», которую исполняет Ле Гран Калле. Она вдохновила многих и считается первым по-настоящему панафриканским хитом.

Позже возникли такие знаменитые исполнители, как Зайко Ланга Ланга и Папа Уэмба. Среди многочисленных протеже Зайко был Коффи Оломиде, который и сегодня остается популярным музыкантом в стиле румба наряду с молодыми музыкантами, такими как Фалли Ипупа.