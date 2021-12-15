Грозный, , 13:04 — REGNUM В Чечню прибыла Рубати Мицаева — соратница так называемого премьер-министра Ичкерии Ахмеда Закаева, скрывающегося за границей от правосудия. Бывшая приверженница взглядов эмиссара чеченских сепаратистов приехала на родину по приглашению Рамзана Кадырова. В Чечне её встретили с цветами представители органов власти субъекта РФ, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Мечеть. Грозный. Чечня Minkavkaz.gov.ru

По его словам, покинувшая Чечню в 2003 году Мицаева была одной из тех, кто во время военных кампаний не имел корыстных интересов. Однако теперь она оказалась брошенной лидерами идеи создания свободной Ичкерии на произвол судьбы.

«О ее смелости и мужестве и сегодня знают многие, кто находился с ней тогда рядом. Но в последние годы, когда Рубати, будучи в Европе, столкнулась с определёнными жизненными проблемами, от неё отказались все так называемые лидеры евроичкеризма и бросили ее на произвол судьбы», — рассказал дудаев на своей странице в соцсети Instagram. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил её в республику, чтобы она своими глазами увидела, как расцвела за последние годы Чечня, что в ней «царят настоящие мир и благополучие», о чем мечтали в прошлые годы тысячи чеченцев.

«Кадыров, как всегда, проявил мудрость и великодушие, показав, что любой представитель чеченского народа, даже долгие годы бывший в оппозиции, всегда может рассчитывать на его поддержку», — заявил министр.

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