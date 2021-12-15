Москва, 15 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Москве назвали обладателей Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На церемонии награждения определили лучших в 20 номинациях из более 3 000 претендентов.

АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Кириенко

Признание за свой многолетний труд получили руководители и специалисты органов сферы молодёжной политики, молодёжные лидеры, подростки, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив. Также в числе участников — представители дирекций Всероссийской форумной кампании, молодёжных пространств, образовательных организаций и партнёров Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

«Абсолютно убеждён, что нет ничего более важного для будущего нашей страны, чем создание условий для того, чтобы каждый молодой человек мог найти и реализовать свой талант. Наш Президент не раз говорил, что каждый человек талантлив, а задача государства — в том, чтобы помочь человеку как можно быстрее найти свой талант, суметь себя реализовать, отыскать свое место и путь в жизни. А значит, люди, которые занимаются тем, чтобы создать эти условия, делают очень важное, государственное, правильное дело. Уверен, что наша страна все больше становится страной возможностей», — сказал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Для меня большая честь и гордость быть частью команды. Это огромное сообщество людей по всей стране — десятки тысяч сотрудников сферы молодёжной политики, представители некоммерческих организаций, волонтёрских отрядов, школьных сообществ, огромное количество неравнодушных людей, которые своими руками делают молодёжную политику на местах. Огромное спасибо за всё, что вы делаете. Хочу поблагодарить всех наших партнеров. Вместе мы можем больше, чем по отдельности», — поделилась руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Победителей определили в восьми номинациях: «Время поколения Z», «Голос молодых», «Друг молодых», «Время открытий», «Время возможностей», «Место молодых», «Время быть вместе», «Время лучших».

Направление «Время поколения Z»

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины назвали победителя в номинации «Подросток года». Им стала участница сообщества «Большая перемена» из Санкт-Петербурга Анна Куранова. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров огласил победителя в номинации «Педагог-наставник» — педагога допобразования, специалиста по работе с молодежью из Забайкальского края Алексея Бусоедова. Президент международного союза КВН Александр Масляков наградил победителя в номинации «Руководитель и автор детского проекта» — учителя иностранного языка, руководителя школьных волонтерских отрядов «Импульс» и «Импульс Джуниор» Маргариту Емельянову из Курской области.

Направление «Голос молодых»

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян поздравил медиа Самарского университета «Самокат» спобедой в номинации «Студенческие медиа». Генеральный директор Акционерного Общества «Русская медиагруппа» Любовь Маляревская назвала единственное молодежное СМИ Тюменской области Moi-portal.ru победителем в номинации «Медиакоманда». Генеральный директор медиахолдинга «СТС МЕДИА» Вячеслав Муругов поздравил медиаканал «Я молод» из Ямало-Ненецкого автономного округа с победой в номинации «Региональные молодежные медиа».

Направление «Друг молодых»

Победителем стал Президент международного союза КВН Александр Масляков.

Направление «Время открытий»

Победителя в номинации «Молодой лидер года» наградил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Им сталлидер Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Республики Башкортостан Вильдан Исянгильдин.

Направление «Время возможностей»

Начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков наградил представителей форумных дирекций. Форум молодёжи Новосибирской области «PROрегион» победил в номинации «Региональная форумная дирекция», в номинации «Окружная форумная дирекция» выиграл Молодёжный образовательный форум Приволжского федерального округа «iВолга», в номинации «Федеральная форумная дирекция» — Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Лучшим наставником лидеров молодёжных проектов признан генеральный директор краевого государственного автономного учреждения «Дом молодёжи», эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодёжи Максим Косенко из Хабаровского края.

Направление «Место молодых»

В номинации «Молодёжный университет» определили трёх победителей — Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томская область), Алтайский государственный педагогический университет (Алтайский край), Донской государственный технический университет (Ростовская область). Их наградил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Телеведущий Станислав Ярушин поздравил и вручил статуэтку, диплом и подарки от партнеров премии победителю в номинации «Молодежное пространство» — Молодёжный экстрим-парк УРАМ (Республика Татарстан).

Направление «Время быть вместе»

Автор проекта «Погружение в искусство — диалог личности» Мария Залецкая из Ленинградской области одержала победу в номинации «Авторы инициатив в сфере социальных услуг». Автор проекта «Мир для всех» и «Утро с TEDdy» Сергей Худяков из Калининградской области выиграл в номинации «Авторы инклюзивных инициатив» и получил награду из рук певицы, участницы конкурса «Евровидение — 2021», соучредителя фонда поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации SILSILA Манижи.

Направление «Время лучших»

Победителем в номинации «Специалисты отрасли молодёжной политики» стал директор ГБУ «Молодёжный центр Республики Татарстан» Валентин Шихобалов из Республики Татарстан. В номинации «Муниципальные руководители органов по делам молодёжи» победу одержала заместитель начальника управления, начальник отдела молодёжной политики Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Ханты-Мансийска Ольга Киприянова из Ханты-Мансийский автономного округа — Югра. В номинации «Региональный руководитель органа по делам молодёжи» — директор Департамента молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Наиль Хайруллин. В номинации «Руководители молодёжных общественных организаций» — руководитель Вологодской региональной общественной организации «ЮК-Помощь Детям» Александр Громов из Вологодской области.

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева вручила ОАО «Российские железные дороги"специальную номинацию «Событие года» за проект «Путешествие мечты».

Сначала заявки на премию «Время молодых» оценил экспертный совет премии, в который вошли представители федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций. Затем — народное голосование в социальной сети ВКонтакте по номинациям: «Время поколения Z», «Время быть вместе», «Место молодых» и «Голос молодых». После финальное жюри утвердило победителей премии.

Организатор Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Информационные партнеры премии — «Русское Радио», VK.