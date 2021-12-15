Волгоград, , 13:05 — REGNUM Уголовное дело в отношении двух местных жителей по факту повреждения монумента, увековечивающего память погибших при защите Отечества, возбуждено в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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По версии следствия, двое мужчин утром 13 декабря в парке имени 70-летия Победы вырезали металлическую часть памятника — Братской могилы морякам волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь». Вандалы повредили более двух метров скульптуры, которая включена в список объектов культурного наследия регионального значения.

Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел. Решается вопрос о заключении их под стражу.