Абуджа, 15 декабря 2021, 16:26 — REGNUM Нигерийские хип-хоп музыканты Burna Boy (настоящее имя — Домини Ебунолува Огулу) и Wizkid (Айодеджи Ибрагим Балогун) объединили свои усилия для создания нового сингла B. D'OR. Об этом 15 декабря сообщает портал The Line Of Best Fit.

«Золотой мяч»
«Золотой мяч»
Fifa.com

B. D'OR — это первая совместная работа исполнителей с момента выхода их общего трека Ginger на альбоме Made In Lagos, выпущенного Wizkid в октябре 2020 года. Песня также следует за синглом Want It All, который Burna Boy записал вместе с репером Polo G (Таурус Тремани Бартлетт) и представил в октябре 2021 года.

Сингл был спродюсировал P2j и вдохновлен ежегодной футбольной наградой «Золотой мяч» (в переводе с французского Ballon d'Or), которую в 2021 году выиграл аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси, сделав это в седьмой раз.

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