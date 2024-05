Абуджа, 15 декабря, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Нигерийские хип-хоп музыканты Burna Boy (настоящее имя — Домини Ебунолува Огулу) и Wizkid (Айодеджи Ибрагим Балогун) объединили свои усилия для создания нового сингла B. D'OR. Об этом 15 декабря сообщает портал The Line Of Best Fit.

Fifa.com «Золотой мяч»

B. D'OR — это первая совместная работа исполнителей с момента выхода их общего трека Ginger на альбоме Made In Lagos, выпущенного Wizkid в октябре 2020 года. Песня также следует за синглом Want It All, который Burna Boy записал вместе с репером Polo G (Таурус Тремани Бартлетт) и представил в октябре 2021 года.

Сингл был спродюсировал P2j и вдохновлен ежегодной футбольной наградой «Золотой мяч» (в переводе с французского Ballon d'Or), которую в 2021 году выиграл аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси, сделав это в седьмой раз.