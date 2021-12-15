Вологда, 15 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Студентов и работников Череповецкого технологического колледжа эвакуировали из-за угрозы пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области.

Lennart Tange Короткое замыкание

Инцидент произошел в 9:56 на первом этаже здания. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Однако из здания пришлось эвакуировать 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в одной из школ Череповца произошел пожар, эвакуировали более 600 человек.