Москва, 15 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Рубль отступил на торгах 14 декабря на фоне крепких позиций американской валюты в сочетании с падением нефтяных цен, которые в очередной раз отпугнули покупателей на попытках роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«Пара поднялась в район 73,60 руб./доллар, а сегодня, 15 декабря, уже успела передвинуть недельные максимумы до 73,80 руб., откуда частично отступила в ходе недавних торгов.

Рубль ощущает на себе давление, но отступает в умеренном режиме, несмотря на нагнетание негатива в сегменте рисковых активов из-за продолжающегося распространения «Омикрона», угрозы нового обострения торговых трений между США и Китаем, признаков замедления азиатских экономик и поворот Центробанков в сторону ужесточения политики в условиях взрывного роста мировой инфляции.

Добавим сюда крепкий доллар и нестабильную нефть, а также фактор окончания месяца и года — картина складывается не в пользу «россиянина», который пытается максимально противостоять медвежьим факторам.

К слову, сегодняшнее решение Федрезерва может оказаться для рубля не таким болезненным, как для большинства других валют в паре с долларом благодаря жесткой позиции Банка России.

В конце торговой недели Центробанк повысит ставку, причем не исключено, что сразу на 100 базисных пунктов. Это поможет нейтрализовать эффект от ускорения ужесточения политики ФРС.

Пара доллар/рубль будет реагировать на вердикт регулятора уже в четверг, и в рамках первоначальной реакции возможны всплески волатильности с возвращением за пределы уровня 74 рублей», — считает эксперт.

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