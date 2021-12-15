15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского о том, что Киев при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады Вооруженных сил Украины.

Мирослава Романенко, , 16:50 — REGNUM Киев при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады Вооруженных сил Украины, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там [в Закарпатье] границы», — сказал он в эфире «4 канала».

Политик добавил, что Венгрия «прекрасно знает о сильных позициях Киева в Закарпатском регионе».

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Заявление Жебривского обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие критически отнеслись к высказыванию политика.

«Только вот в этом случае сработает та самая [пятая] статья [Устава НАТО], по крайней мере с НАТО у венгров противоречий нет», — отреагировал D Alex I.

«О, уже и с венграми воевать собрались? Кругом враги! P.S. А теперь внимание, вопрос… Венгрия ведь в НАТО состоит? А чего говорится в 5-й статье Устава НАТО?» — поинтересовался Олег С.

«Причем одновременно истерично будем требовать внедрить Украину в НАТО, членом которого по случаю является Венгрия. И такие вот вещи абсолютно нормально складывают пазл в голове «патриота», — пишет Андрей Б.

«Мы со всеми уже воюем?» — задалась вопросом Виктория.

Подразделение НАТО Defense.gov

«Это будет казус… Придётся НАТО вместо помощи Украине воевать с Украиной!» — добавил Михаил Г.

«Есть хоть кто-то, с кем они не поссорились?!» — поинтересовался Вячеслав Т.

«Самой сильной армии в Европе это по плечу», — иронизирует Олег Л.

«Как будто в дурдоме день открытых дверей», — шутит Александр Ф.

«Сколько добрых соседей вокруг Украинушки», — с сарказмом отметил Дмитрий М.

«Украина точно хочет в ЕС идти этим путем?» — пошутил Богдан С.

«Ну да, ну да. Венгрия — это НАТО, а вы так лезете в него. Получите по *опе — и в НАТО потом дверь с окном закроют. А территории уже теряете, там и Польша откусит кусок», — отметил Стас К.

«Не могут восьмой год два города взять, а тут всю венгерскую армию разом», — смеется Алексей Л.

«А на чем основан этот вывод, на опытах котлов в Донбассе, на бегстве из Крыма, на обучении армии инструкторами НАТО?..» — поинтересовался Андрей Т.

«Герои» Иловайска и Дебальцево уже колошматили…» — с сарказмом отреагировал Gennady G.

Каратели, погибшие на войне в Донбассе President.gov.ua

«Да какая Венгрия? «Самая сильная армия в мире «спокойно раздолбает» армию России, потом США и на закуску — Китая! Порошенко не даст соврать!» — пошутил Bill G.

«Завтра в Будапеште, послезавтра в Москве!» — смеется Николай Ж.

«Еще один плевок в сторону венгров и венгерских украинцев. Были котлы на востоке, будут и на Закарпатье. С мадъярами они уже собрались воевать… как это все надоело», — подытожил «Сбейс пепелs».

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