Багдад, , 13:05 — REGNUM Более 400 иракских мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и Польши, получили паспорта для беспрепятственного возвращения на родину. Об этом официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф сообщил 15 декабря, передаёт иракское агентство INA.

Мигранты в транспортно-логистическом центре на территории Белоруссии Gpk.gov.by

Обеспечить мигрантов документами помогли посольства Ирака в Москве и Варшаве, а также полевые консульские группы, которые работают в Белоруссии, Литве, Латвии и Польше, сказал ас-Саххаф.

«МИД выдал 420 паспортов иракцам, которые находятся в районе границы между Белоруссией и Польшей и готовы добровольно вернуться в Ирак», — отметил иракский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ас-Саххаф заявил об эвакуации в Ирак 3,5 тыс. мигрантов с польско-белорусской границы. Их вывезли девятью авиарейсами.

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