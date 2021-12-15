Газа, Палестина, , 13:33 — REGNUM Военное крыло партии ХАМАС — «Бригады аль-Кассама», объявило о начале крупных военных учений, которые пройдут в среду 15 декабря в секторе Газа. Как сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen, в ходе учений «Щит аль-Кудс» («Щит Иерусалима») будет проведена демонстрация новой военной тактики ХАМАС, которая, в частности, подразумевает рейды на территорию противника с целью захвата в плен израильских солдат.

Бойцы ХАМАС

Согласно данным Al-Mayadeen, маневры «Щит Аль-Кудс» проводятся с целью демонстрации возможностей ХАМАС армии Израиля. В движении подчёркивают, что любая эскалация насилия в Иерусалиме и на других палестинских территориях вызовет незамедлительную реакцию вплоть до обстрела израильской территории.

Как ранее заявил глава ХАМАС Исмаил Хания, Иерусалим является «центром противостояния с врагом и столицей Государства Палестина», отметив, что «действия врага в оккупированном Аль-Кудсе не могут изменить историю и географию. И палестинский народ по-прежнему готов погибнуть в бою ради Аль-Кудса и наших святынь».