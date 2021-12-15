Саратов, 15 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Саратове завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении собственницы одной из квартир в доме по улице Азина. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки

Следствием установлено, что на одном из балконов, расположенном на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Азина в Саратове собственником квартиры был самовольно установлен козырек. Очистка наледи с него, вопреки обязанностям, возложенным законодательством, собственником квартиры надлежащим образом не велась. Днем 23 января 2021 года 12-летний подросток с приятелем проходили возле данного дома. В результате оттепели с козырька балкона жительницы дома, оторвалось образование снега, наледи и сосулек и обрушилось на юношу. Пострадавший получил травму головы. От полученных повреждений мальчик скончался на месте. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали его гибель.

ИА REGNUM напоминает, в Санкт-Петербурга на Невском проспекте сосулька проломила голову женщине, а в Петроградском районе сломала плечо ребенку.

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