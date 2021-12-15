Тунис, 15 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Президент Туниса Каис Саид выступил с телеобращением к населению, объявив, что референдум по внесению поправок в конституцию страны состоится 25 июля 2022 года. Также он сообщил, что работа парламента страны будет по-прежнему приостановлена до проведения выборов в стране, которые состоятся 17 декабря следующего года, в годовщину революции, приведшей к отставке тунисского диктатора Зина эль-Абидина Бен Али. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

Референдум состоится через год после того, как Саид приостановил работу парламента и захватил почти всю исполнительную власть в стране. В сентябре этого года он заявил об установлении правления с помощью директивных указов.

Оппозиция назвала его действия государственным переворотом и нарушением конституции. Саид же настаивал на соответствии своих действий конституции и говорил о том, что данный шаг — единственный способ положить конец правительственному кризису, возникшему после многолетних политических распрей и экономической стагнации, усугубленных пандемией коронавируса.

В сентябре он назначил Наджлу Буден Ромдхане, малоизвестного университетского инженера, работавшего во Всемирном банке, первой женщиной премьер-министром страны. Событие произошло через два месяца после отставки бывшего премьер-министра Хичема Мечичи.