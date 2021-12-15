Чита, , 12:58 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 15 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 485 263 человека (всего +1687 человек за сутки). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцинация PATH global health

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 548 637 человек (+1100 за сутки). Повторно привились 95 683 жителей региона (+43 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса Забайкалье произошло в конце прошедшей недели. Также интерес к вакцинации мог упасть после того, как губернатор Забайкалья Александр Осипов 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона, распорядился «оцеплять кварталы» и вакцинировать «по спискам» с привлечением военных.

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