Москва, , 12:57 — REGNUM Московский городской суд отправил на новое рассмотрение приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову, сообщили 15 декабря в пресс-службе суда.

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В мае Басманный суд столицы признал Сабанова виновным в серии разбойных нападений, которые совершались в центре столицы в популярных общественных пространствах — на Хохловской площади, Чистых и Патриарших прудах. Было установлено, что мужчина подмешивал своим жертвам сильное снотворное в алкоголь, а после обворовывал.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», — рассказали в пресс-службе.

При этом Сабанов останется под арестом — срок его пребывания определён до 15 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова признали виновным в ряде тяжких преступлений, совершённых в Москве. Суж назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приезжий с Северного Кавказа в мае 2019 года отравил нескольких жителей столицы с целью дальнейшего ограбления.

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