Ачинск, Красноярский край, , 12:56 — REGNUM Подозреваемая в краже из банка 23 млн рублей кассир из Ачинска Красноярского края рассказала что ее шантажировали. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, на допросе женщина сообщила, что все деньги она отдала злоумышленникам, но описать их не смогла. В настоящее время показания задержанной проверяют.

Сейчас подозреваемся находится в изоляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кассир одного из банков в городе Ачинске Красноярского края пришла в полицию после того, как похитила более 20 млн рублей.

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